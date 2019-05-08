В Донецке террористы замучали подростка в СИЗО

В оккупированном российскими террористами Донецке 9 мая убили подростка. Как сообщает Восточная правозащитная группа, убийство произошло в здании бывшего СИЗО №5.

"По информации директора организации Вера Ястребова, сегодня утром в СИЗО г. Донецка #5, в корпусе, где содержатся малолетние подозреваемые, был убит несовершеннолетний подследственный. «Сейчас мне известно, что в СИЗО активно проводятся обыски камер, усилены меры предосторожности в СИЗО, а также то, что работает проверка с участием советников РФ, которые отвечают за пенитенциарную систему на оккупированной части Донецкой области» - говорится в сообщении.

Также, как сообщили правозащитники, им известны персональные данные убитого подростка и подозрения, которые ему предъявляли террористы.