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Волкер: США никогда не поступятся правами украинцев

Сегодня, 10:51 citynews.net.ua | Напечатать

Соединенные Штаты Америки никогда не поступятся правами украинского народа на переговорах. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в Twitter.

«США никогда не поступятся правами украинского народа на переговорах. Только украинцы могут определять свое будущее, и они ясно дали понять, что хотят, чтобы их суверенитет, их территория были частью евроатлантических структур», – написал он.

При этом Волкер подчеркнул, что США полностью поддерживают Украину.

Напомним, ранее Волкер заявил, что выдачей российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса президент РФ Владимир Путин испытывает на прочность избранного президента Украины Владимира Зеленского.


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