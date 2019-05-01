» » Боевики передали тело военного, пропавшего во время боя на Донбассе

Боевики передали тело военного, пропавшего во время боя на Донбассе

Сегодня, 15:53 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики 8 мая передали украинской стороне тело украинского морского пехотинца Дениса Козьмы, который исчез во время боя близ села Николаевка Донецкой области.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

В штабе отметили, родственников военного уже оповестили о его гибели.

Об исчезновении Козьмы 35 отдельная бригада морской пехоты сообщила 5 мая.

В бригаде заявили, что под прикрытием тумана, с целью получения более выгодного для себя положения, противник пытался незаметно преодолеть полосу обеспечения напротив украинских позиций вблизи села Николаевка.

Подчеркивается, что украинские военные, которые несли боевое дежурство на наблюдательном посту, заметили перемещение противника и открыли по нему огонь, заставив отступить.

В ходе боя один из украинских военнослужащих исчез


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:30

Во время акций 9 мая зарегистрировали 2 дела за "хулиганство"

Сегодня, 15:53

Боевики передали тело военного, пропавшего во время боя на Донбассе

Сегодня, 15:32

Боевики на Донбассе подорвались на собственных минах

Сегодня, 14:19

В Минобороны подтвердили потери на Донбассе

Сегодня, 11:39

Пограничникам на КПВВ продолжают предлагать взятки

Сегодня, 11:33

Сутки в зоне ООС: есть погибший и раненые

Вчера, 18:18

В Троицком районе сотрудники ГСЧС спасли женщину

Вчера, 17:07

В Луганской области задержали участника «народной милиции ЛНР»

Вчера, 16:57

Боевики обстреляли окрестности Станицы Луганской

Вчера, 15:29

В ОРЛО суд приговорил женщину к 12 годам лишения свободы за «госизмену»

Вчера, 13:59

На Луганщине будут судить налоговика

Вчера, 13:26

Обвинительный акт по делу Гандзюк направили в суд

Новости Украины:

Сегодня, 17:30

Во время акций 9 мая зарегистрировали 2 дела за "хулиганство"

Сегодня, 16:58

В Черногории за попытку переворота осудили двух россиян - возможных агентов Кремля

Сегодня, 15:28

Под Павлоградом неизвестные разбили монумент воинам второй мировой войны

Сегодня, 15:18

Полиция в Киеве разделила кордоном акции "Демократический топор" и "Бессмертный полк"

Сегодня, 11:55

Порошенко: Потомки победителей нацизма защищают Украину от агрессии РФ

Сегодня, 11:35

В центре Киева под усиленной охраной проходит марш "Бессмертного полка"

Вчера, 18:17

Зеленский встретился со связной УПА и ветераном Сталинградской битвы

Вчера, 17:08

Боевики приостановили пропуск людей через свой блокпост на дорожном коридоре "Горловка-Бахмут"

Вчера, 16:58

На Донетчине начнут внедрение малых групповых домов

Вчера, 14:58

На Волыни во двор депутата бросили гранату

Вчера, 13:55

Покровск перешел на четырехчасовую подачу воды

Вчера, 12:42

В Одесской области СБУ изъяла оружие и боеприпасы

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 