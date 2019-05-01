Боевики передали тело военного, пропавшего во время боя на Донбассе

Боевики 8 мая передали украинской стороне тело украинского морского пехотинца Дениса Козьмы, который исчез во время боя близ села Николаевка Донецкой области.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

В штабе отметили, родственников военного уже оповестили о его гибели.

Об исчезновении Козьмы 35 отдельная бригада морской пехоты сообщила 5 мая.

В бригаде заявили, что под прикрытием тумана, с целью получения более выгодного для себя положения, противник пытался незаметно преодолеть полосу обеспечения напротив украинских позиций вблизи села Николаевка.

Подчеркивается, что украинские военные, которые несли боевое дежурство на наблюдательном посту, заметили перемещение противника и открыли по нему огонь, заставив отступить.

В ходе боя один из украинских военнослужащих исчез