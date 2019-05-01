Боевики на Донбассе подорвались на собственных минах

Пророссийские боевики на Донбассе продолжают устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения, применяя противопехотные мины, которые запрещены Оттавской конвенцией, передает ГУ разведки МОУ.

При этом боевики понесли потери на своих же минных полях.

Подразделение оккупационных войск во время выдвижения в пешем порядке в район выполнения боевой задачи зашло на собственное минное поле.

Отмечается, что пострадал личный состав 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС Российской Федерации.

«При этом, российское командование распространяет информацию о будто бы попадании военнослужащих под обстрел Объединенных сил, с целью сокрытия реальных обстоятельств потерь своего личного состава», - сообщили в разведке.