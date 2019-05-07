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В Троицком районе сотрудники ГСЧС спасли женщину

Вчера, 18:18 citynews.net.ua | Напечатать

Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Центральная в селе Лантратовка Троицкого района поступило 7 мая в 13:24 в Службу спасения «101», передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели 33-й Государственной пожарно-спасательной части установили, что в одной из комнат частного жилого дома горят домашние вещи. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы спасена пожилая женщина, которая получила ожоги.

Пожарные вывели гражданку 1939 года рождения на свежий воздух, оказали первую домедицинскую помощь и вызвали карету скорой медицинской помощи.

Пожар на площади 35 кв. м. локализован в 13:42 и ликвидирован в 14:26.


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