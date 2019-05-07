В Луганской области задержали участника «народной милиции ЛНР»

На Луганщине бойцы батальона «Луганск-1» задержали участника незаконных вооруженных формирований «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

«Во время несения службы по охране общественного порядка и безопасности в пгт. Меловое бойцы батальона "Луганск-1" обнаружили и задержали жителя Ровеньков, который по полицейским базам данных значится, как лицо, принимающее участие в незаконных вооруженных формированиях», – говорится в сообщении.

Проведенными первоочередными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что в 2016 году из-за трудного материального положения мужчина вступил в ряды «народной милиции» так называемой «ЛНР» в неподконтрольном Хрустальном.

По словам мужчины, проработав 10 дней водителем хозяйственного взвода, он покинул ряды НВФ из-за сплошного алкоголизма в подразделении.

«Сейчас задержанный передан в Управление СБУ в Луганской области для проведения дальнейшей проверки», – уточнили в полиции.