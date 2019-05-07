Боевики обстреляли окрестности Станицы Луганской

Незаконные вооруженные формирования обстреляли окрестности Станицы Луганской из стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации на своей странице в Facebook.

«"Российское победобесие" негативно влияет на мозги оккупантов, под влиянием пропаганды они уже не в состоянии разделять правду от лжи, святые вещи от обыденности. Среди белого дня, накануне Дня памяти и примирения, оккупанты обстреляли окрестности Станицы Луганской из стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

Так, по информации пресс-службы, обстрел производился с 13:35 до 13:45.

Отмечается, что информации о потерях и разрушений среди гражданского населения не поступало.