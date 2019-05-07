В ОРЛО суд приговорил женщину к 12 годам лишения свободы за «госизмену»

"Военный суд" "ЛНР" приговорил жительницу "республики" к 12 годам лишения свободы за "государственную измену".

Об этом говорится в сообщении на сайте так называемой "генпрокуратуры" "ЛНР".

"За совершение государственной измены, которое выразилось в выдаче представителям иностранной разведывательной организации сведений, составляющих государственную тайну, подсудимой судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет", - говорится в сообщении.

Приговор "суда" вступил в силу, осужденная отправлена в колонию.