Обвинительный акт по делу Гандзюк направили в суд

Генеральной прокуратурой Украины 7 мая утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось Службой безопасности Украины в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк, сообщает пресс-служба ГПУ.

Государственное обвинение по делу будет поддерживать Генеральная прокуратура Украины.

В выделенном уголовном производстве в отношении других соучастников преступления и по уголовным производствам по фактам поджога леса, злоупотреблений служебным положением должностных лиц, повлекшим убытки в особо крупных размерах во время строительства путепровода и инфраструктуры аэропорта в Херсоне досудебное расследование продолжается.