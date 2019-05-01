Украина усилила охрану границ накануне Дня победы

Накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне Украина усилила меры безопасности на государственной границе.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Сообщается, что меры безопасности усилены для предотвращения ввоза оружия, боеприпасов, взрывчатки, других средств террора, а также въезда в страну или транзитного проезда людей с сепаратистскими и экстремистскими настроениями, которые могут дестабилизировать ситуацию. В частности, это касается байкеров из российского клуба "Ночные волки".