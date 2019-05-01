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В ОБСЕ рассказали о пересечении линии разграничения в Станице Луганской

Сегодня, 09:38 citynews.net.ua | Напечатать

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели не менее 50 пожилых людей, которые «с трудностями поднимались на деревянные конструкции» на мосту возле Станицы Луганской при пересечении линии соприкосновения. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 7 мая.

«Команда СММ видела не менее 50 человек (мужчины и женщины в возрасте от 61 до 89 лет) с тростями, которые с трудностями поднимались на деревянные конструкции на мосту возле Станицы Луганской при пересечении линии соприкосновения. Трое пешеходов (в возрасте 41–49 лет) сообщили наблюдателям, что им потребовалось от 60 до 90 минут для того, чтобы пересечь линию соприкосновения между контрольным пунктом въезда-выезда (КПВВ) Вооруженных сил Украины к северу от моста и блокпостом вооруженных формирований к югу от моста», – сказано в отчете.

Также сообщается, что «несколько собеседников на других КПВВ сообщили, что им известно о новых электронных разрешениях без ограничения срока действия. Некоторые из них добавили, что уже подали заявления на получение этих новых разрешений».


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