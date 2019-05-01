За год в Украине задержали почти 70 тысяч пьяных водителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, за это правонарушение было оштрафовано 68,9 тыс. человек. Кроме того, 58,2 тыс. человек были дополнительно лишены права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом виде.

Всего же в течение 2018 года к административной ответственности было привлечено 3,6 млн человек. Больше половины из них (2 млн человек) было привлечено за нарушения на транспорте