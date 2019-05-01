Суд по делу Савченко-Рубана отложили на конец мая

Заседание Броварского горрайонного суда Киевской области по делу народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана перенесено на 31 мая. Об этом сообщила помощник-консультант Савченко Ирина Юзик.

«Надежда Савченко и Владимир Рубан прибыли в Броварской суд на назначенную дату и время. Суд отложили на 31 мая 11:00», - написала она в Facebook.

Соответствующее решение было принято по ходатайству адвокатов Савченко и Рубана.

Напомним, в апреле Киевский апелляционный суд определил подсудность уголовного производства в отношении народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана за Броварским районным судом Киевской области.

16 апреля Надежду Савченко и Владимира Рубана выпустили из-под стражи.