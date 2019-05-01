В СЦКК рассказали о последствиях обстрела Троицкого

Вчера, 6 мая, незаконные вооруженные формирования дважды обстреляли село Троицкое из миномета калибра 120 мм. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

«Вчера мобильной группой украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксирован и задокументирован факт двух обстрелов населенного пункта Троицкое, Попаснянского района Луганской области. 6 мая 2019 года в 10:19 со стороны вооруженных формирований Российской Федерации по направлению Калиново осуществлен обстрел с применением миномета калибра 120 мм участка в населенном пункте Троицкое по улице Красная, 1А. Во время работы мобильной группы СЦКК, в 15:20 вооруженные формирования РФ совершили еще один обстрел населенного пункта Троицкое, по участку на улице Красная, 1 с применением миномета калибра 120 мм», – говорится в сообщении.

Как сообщается, представителями украинской стороны СЦКК установлено, что по улице Красная, 1А, вследствие попадания двух минометных мин 120 мм в районе расположения школы, произошло повреждение фасадной стены здания и образовались две воронки от разрыва мин.

Кроме того, по улице Красная, 1 вблизи недействующей церкви, в результате попадания одной минометной мины 120 мм зафиксирована воронка от ее разрыва