На Луганщине будут судить депутата и его ОПГ

На Луганщине направлен в суд обвинительный акт в отношении участников организованной преступной группы, которые подозреваются в присвоении почти 300 тыс. грн бюджетных средств. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Директор психоневрологического интерната, который одновременно является депутатом Кременского районного совета, создал и возглавил на территории района организованную преступную группу. При закупке для учреждения продуктов питания и мягкого инвентаря злоумышленники значительно завышали договорную цену по сравнению с рыночной», – говорится в сообщении.

Отмечается, что преступная схема действовала на протяжении 2015-2017 годов и была разоблачена сотрудниками Управления защиты экономики в Луганской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Фигурантам в уголовном производстве инкриминируют ч. 5 ст. 191 (завладение должностным лицом чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет