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Российские снайперы прибыли для выполнения "особых задач" на Донбасс

Вчера, 14:43 citynews.net.ua | Напечатать

На оккупированный Донбасс прибыли группы снайперов из Российской Федерации. Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Сообщается, что по данным Главного управления разведки, из России на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей прибыли специально сформированные группы снайперов. Также сообщается, что эти снайперы являются наемниками одной из частных военных компаний и будут выполнять на Донбассе "особые задачи".

"Наряду с нанесением потерь личному составу Объединенных сил деятельность наемников направлена на провоцирование обострения обстановки путем обстрелов позиций своих войск для обвинения украинских подразделений в ведении огня", - добавил Гуцуляк.


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