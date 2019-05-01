Суд по делу Савченко и Рубана перенесли на конец мая

Броварской районный суд перенес рассмотрение дела надежды Савченко и Владимира Рубана на 31 мая из-за неявки адвокатов Рубана. Об этом сообщает "Укринформ".

Соответствующее решение объявила судья во время заседания суда во вторник, 7 мая.

Так, заседание назначили на 11 утра.

"Согласно ч. 1 ст. 324 Уголовно-процессуального кодекса Украины, суд откладывает проведение подготовительного судебного заседания для обеспечения явки защитников Рубана. Сейчас это адвокаты Шевчук и Рыбин в подготовительных судебных заседаниях. С этой целью суд откладывает подготовительное судебное заседание на 31 мая на 11:00", - отметила судья.

В частности, суд принял соответствующее решение, поскольку законодательство предусматривает обязательное участие адвокатов обвиняемого в тяжких и особо тяжких преступлениях в подготовительном судебном заседании.