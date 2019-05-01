В ОРЛО перебои с мобильной связью

Мобильная связь оператора Vodafone по-прежнему недоступна в 4 городах Луганской области, которые контролирует группировка «ЛНР».

Об этом говорится в сюжете сепаратисткого телеканала «Луганск 24».

Так, с прошлой недели связи нет в Стаханове (Кадиевке), Первомайске, Кировске (Голубовке) и Брянке.

Отмечается, что в Брянке в ночь со 2 на 3 мая неизвестные похитили более 600 метров кабелей связи. Из-за этого почти на сутки без интернета и связи остались жители 4 городов.

Подчеркивается, что последствия преступления удалось ликвидировать «в кратчайшие сроки», но связь Vodafone в этих городах так и не появилась.

По словам главы подконтрольной «ЛНР» администрации Брянки Николая Моргунова, теперь «огромное напряжение» испытывает связь местного оператора «Лугаком», так как станции перегружены. Он добавил, что «Минсвязи ЛНР» проводит консультации, чтобы восстановить связь Vodafone, но подчеркнул, что это «очень сложно».