» » В ОРЛО перебои с мобильной связью

В ОРЛО перебои с мобильной связью

Вчера, 12:33 citynews.net.ua | Напечатать

Мобильная связь оператора Vodafone по-прежнему недоступна в 4 городах Луганской области, которые контролирует группировка «ЛНР».

Об этом говорится в сюжете сепаратисткого телеканала «Луганск 24».

Так, с прошлой недели связи нет в Стаханове (Кадиевке), Первомайске, Кировске (Голубовке) и Брянке.

Отмечается, что в Брянке в ночь со 2 на 3 мая неизвестные похитили более 600 метров кабелей связи. Из-за этого почти на сутки без интернета и связи остались жители 4 городов.

Подчеркивается, что последствия преступления удалось ликвидировать «в кратчайшие сроки», но связь Vodafone в этих городах так и не появилась.

По словам главы подконтрольной «ЛНР» администрации Брянки Николая Моргунова, теперь «огромное напряжение» испытывает связь местного оператора «Лугаком», так как станции перегружены. Он добавил, что «Минсвязи ЛНР» проводит консультации, чтобы восстановить связь Vodafone, но подчеркнул, что это «очень сложно».


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 19:13

За год в Украине задержали почти 70 тысяч пьяных водителей

Вчера, 18:24

Суд по делу Савченко-Рубана отложили на конец мая

Вчера, 16:44

В СЦКК рассказали о последствиях обстрела Троицкого

Вчера, 15:58

В РФ назначили новую экспертизу украинским морякам

Вчера, 14:47

На Луганщине будут судить депутата и его ОПГ

Вчера, 14:43

Российские снайперы прибыли для выполнения "особых задач" на Донбасс

Вчера, 13:45

Суд по делу Савченко и Рубана перенесли на конец мая

Вчера, 12:33

В ОРЛО перебои с мобильной связью

Вчера, 11:57

Польша: Уголь с Донбасса идет в Германию

Вчера, 09:59

На Луганщине наградили добровольцев "Айдара"

Вчера, 09:57

ОБСЕ зафиксировала запрещенное вооружение в центре Луганска

Вчера, 08:59

Боевики обстреляли Троицое

Новости Украины:

Вчера, 19:13

За год в Украине задержали почти 70 тысяч пьяных водителей

Вчера, 18:24

Суд по делу Савченко-Рубана отложили на конец мая

Вчера, 17:18

Конкуренция на рынке интернет-бизнеса

Вчера, 15:58

В РФ назначили новую экспертизу украинским морякам

Вчера, 15:37

В Крыму освободили двух херсонских рыбаков

Вчера, 13:45

Суд по делу Савченко и Рубана перенесли на конец мая

Вчера, 13:12

Порошенко назначил судей Верховного суда и посетовал, что не успел завершить реформу

Вчера, 12:38

Сотни авто застряли в очередях на границе с Польшей

Вчера, 11:57

Польша: Уголь с Донбасса идет в Германию

Вчера, 10:58

Порошенко не явился на допрос по делу Майдана

Вчера, 09:59

На Луганщине наградили добровольцев "Айдара"

Вчера, 09:00

Участие в мероприятиях 8-9 мая планируют принять почти 220 тысяч человек

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 