Польша: Уголь с Донбасса идет в Германию

Заместитель министра энергетики Польши Гжегож Тобишовский заверил, что ни государственные, ни частные компании в энергетической сфере не покупают уголь, добытый на оккупированном Россией Донбассе.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на interia.pl.

«Это очень специфический уголь, высокого качества. Он используется в Польше, хочу это особо подчеркнуть, только отдельными частными предприятиями в химической сфере. Но предприятия государственного сектора, польская энергетика или даже индивидуальные пользователи не используют этот уголь, поскольку у них даже нет подходящих печей», - сообщил Тобишовский.

Он заявил, что этот уголь идет транзитом в Германию, которая его закупает, но Польша не имеет к этому отношения.

Замминистра подчеркнул, что обвинения в том, что Польша, выплачивая 3,5 млрд злотых за это сырье, поддерживает Россию в борьбе с Украиной, является ложью.

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск обвинил правящую партию Польши «Право и справедливость» в поставках угля из оккупированного Донбасса. Он ссылался на журналистское расследование издания Dziennik Gazeta Prawna о процедуре импорта в Польшу угля из Донбасса. По данным издания, с марта 2017 по сентябрь 2018 году в Польшу поставили 304 тыс. тонн антрацита с Донбасса. Кроме того, в Польшу попадает уголь, добываемый в России.