Народная награда "Рыцарский Крест добровольца" присвоена 20 бойцам батальона "Айдар", передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Некоторым бойцам награда присвоена посмертно - почетную награду вручили родственникам погибших. На днях батальон отмечает пятилетие создания "Айдара".

"Рыцарский Крест добровольца" является отличием народного уважения. Его начала в 2016 году общественная организация "Женская волонтерская сотня самообороны" с Черниговщины. Получить Крест могут те, кто по зову сердца встали на защиту своей страны от оккупантов.

В общем награда уже присвоена 141 герою.