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ОБСЕ зафиксировала запрещенное вооружение в центре Луганска

Вчера, 09:57 citynews.net.ua | Напечатать

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали вооружение, размещенное в нарушение линий отвода, в центре неподконтрольного украинским властям Луганска. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

4 мая миссия увидела 5 танков Т-72, 5 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 10 буксируемых гаубиц (Д-30 — 5 ед., 2А65 «Мста-Б», 152 мм — 5 ед.), 5 РСЗО БМ-21 «Град», 5 зенитных ракетных комплексов 9К35 «Стрела-10» и 2 противотанковых ракетных комплекса 9K111 «Фагот» в центре Луганска.

Кроме того, 3 мая были зафиксированы 7 реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» на полигоне возле неподконтрольного властям Миусинска в 62 км от Луганска, а также 8 РСЗО БM-21 возле населенного пункта Садовый в 57 км от Луганска.

На подконтрольной властям территории миссия зафиксировала 1 буксируемую гаубицу Д-30 «Лягушка» возле населенного пункта Дубово-Васильевка в 73 км от Донецка.


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