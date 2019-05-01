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Боевики обстреляли Троицое

Вчера, 08:59 citynews.net.ua | Напечатать

За прошедшие сутки на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим тишины, при этом обстреляв в Попаснянском районе село Троицкое, в котором проживает гражданское население.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации трижды применили запрещенные минскими соглашениями 120 мм минометы.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - уточнили в пресс-центре.

При этом дважды велись обстрелы именно по Троицкому. Жертв среди мирного населения удалось избежать.

Также противник обстрелял позиции Объединенных сил у таких населенных пунктов: Талаковка, Павлополь, Лебединское, Марьинка, Гранитное, Новозвановка.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил 6 мая пятерых оккупантов уничтожили", - отметили в ООС.

Также с начала суток вторник, 7 мая, враг четыре раза обстрелял позиции ООС возле Авдеевки, Гнутово и Богдановки.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются", - добавили в ООС.


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