Жители прифронтовой Катериновки остаются без света

В прифронтовом селе Катериновка вчера, 5 мая, без света оставались 303 абонента из-за повреждена линия электропередач «Золотое-2 в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями.

Об этом сообщает пресс-служба ООО «Луганское энергетическое объединение» на своей странице в Facebook.

«Вчера, 5 мая, в 10:39 в результате обстрела вражеских сил снова была повреждена линия ПС "Золотое-2" присоединения 6 кВ ТП-425. Без света находились 303 абонента села Екатериновка, Попаснянского района», – говорится в сообщении.

Как отмечается, благодаря энергетикам шахты «Золотое» в 12:26 линию удалось частично восстановить. Однако, на сегодняшний день, 6 мая, остается обесточенным еще 31 абонент.

Энергетиками «ЛЭО» запланированы восстановительные работы на вторник, 7 мая.