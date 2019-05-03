Жительнице Лисичанска дали 5 лет с испытательным сроком за участие в проведении референдума

Жительница Лисичанска осуждена за участие в проведении «референдума» в поддержку «ЛНР» в мае 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, женщина обвинялась по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

«По предварительному сговору группой лиц женщина выполняла функции члена так называемой "участковой избирательной комиссии", работа которой была организована в помещении школы. Обвиняемая принимала от местных жителей документы, сверяла их с имеющимися списками избирателей и выдавала "бюллетени" для голосования. По завершению незаконного "референдума" последняя вместе с другими "членами комиссии", в отношении которых открыты отдельные уголовные производства, принимала участие в подсчете голосов», – говорится в сообщении.

«Женщина полностью признала свою вину в совершении инкриминируемого им уголовного преступления, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности. Приговором Лисичанского городского суда участница незаконного "референдума" признана виновной», – сообщили в прокуратуре.

Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.