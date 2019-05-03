В оккупированном Луганске открыли пункты приема документов для оформления паспортов РФ

Первый в "ЛНР" пункт по приему документов граждан, желающих получить российское гражданство, открылся в оккупированном Луганске в "аппарате управления миграционной службы" "МВД ЛНР", пишут сепаратистские СМИ.

"Одна очередь работает в консультационном режиме, то есть граждане, которые еще не имеют необходимые документы, им оказывается консультационная помощь. Граждане, которые уже имеют необходимые документы, направляются к специалистам, которые дают им направления на оплату госпошлины, затем уже принимаются документы на оформление гражданства", - заявили в "МВД ЛНР".

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий гражданам, проживающим на оккупированных территориях Донбасса, получить гражданство РФ в упрощенном порядке при условии наличия так называемого "паспорта республики".