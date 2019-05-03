Организаторы Национального экзит-пола подвели итоги выборов

Данные Национального экзит-пола во время второго тура президентских выборов 2019 свидетельствуют о честности и демократичности выборов.

Об этом сегодня на пресс-конференции сказала директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, передает РБК-Украина.

Как отметила Бекешкина, результаты Национального экзит-пола были очень близки к официальным данным ЦИК.

"Это подтверждает, что выборы были действительно честными и демократическими. И, во-вторых, что социология у нас находится на должном профессиональном уровне", - сказала она.

Бекешкина также отметила, что данные других экзит-поллов также не сильно отличались от официальных результатов ЦИК.