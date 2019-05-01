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На Донбассе за день ранены двое украинских военных

Сегодня, 18:32 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне ООС на Донбассе в пятницу, 3 мая, в результате обстрела боевиков получили ранения двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.

Так, с начала суток боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из 120 и 82 мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 13 раз обстрелял позиции наших защитников:

трижды из 120 и 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Авдеевка;

из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новотроицкое;

из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово;

трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - у города Марьинка;

из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское;

дважды из автоматических станковых гранатометов - в районе населенных пунктов Широкино и Пищевик;

дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции ООС трижды:

из 82 мм минометов и автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Золотое-4;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Новолуганское;

из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Шумы.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.


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