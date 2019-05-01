Прокурор Луганской области Владимир Янко заработал за год почти 1,6 млн гривен

Прокурор Луганской области Владимир Янко заработал в 2018 году 1 675 684 гривен, следует из его декларации о доходах.

Зарплата Янко составила 838 623 гривен, пенсия — 305 086 гривен. Он также получил 530 тысяч гривен от отчуждения движимого имущества, единоразовую помощь от Ивано-Франковского горсовета в размере 1 265 гривен и 710 гривен процентов от Приватбанка.

В прошлом году прокурор приобрел автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2012 года выпуска за 1 089 900 млн гривен.

Согласно декларации, Янко владеет квартирой площадью 104,1 кв. м и гаражом 26,2 кв. м в Ивано-Франковске.

При этом он арендует квартиру площадью 54,3 кв. м в Северодонецке Луганской области.

Янко задекларировал 50 тыс. долларов и 30 тыс. гривен, которые он хранит наличными.

Янко ранее работал в прокуратуре Закарпатской области.