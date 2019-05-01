В Раде предлагают провести инаугурацию Зеленского 19 мая

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о назначении на 19 мая инаугурации избранного Президентом Украины Владимира Зеленского.

Соответствующий проект постановления №10270 подал внефракционный народный депутат Мищенко Сергей, сообщает 112 Украина.

«Проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины (19 мая 2019 года)», - так называется проект постановления.

Документы проекта пока не опубликованы.