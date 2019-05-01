Если воду в Лисичанске сегодня не включат, в городе введут чрезвычайное положение

Сегодня должно быть восстановлено водоснабжение в Лисичанске.

Об этом сообщил депутат Лисичанского городского совета Виталий Шведов.

«По решению комиссии ТБЧС ЛОГА сегодня должны быть восстановлены Энерой-СХИД поставки электрической энергии Лисичанскводоканалу. С обязанностью до 13 мая доплатить недостающие деньги. С момента возобновления поставок потребуется еще около пяти часов для наполнения системы. Дополнительно мы предупредили, что в случае не подключения до 17:00 будет собрана Лисичанская комиссия ТБЧС и введено чрезвычайное положение в городе», - написал он в соцсети.