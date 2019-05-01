Между громадами Луганщины распределили субвенцию из госбюджета

Между громадами Луганщины распределили субвенцию из госбюджетаСегодня, 14:36
Между объединенными территориальными громадами Луганщины распределили субвенцию из госбюджета в размере около 37 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Согласно распределению ОТГ Луганской области получат:
Беловодская – 12 млн 477,3 тыс. грн;
Белокуракинская – 5 млн 896,2 тыс. грн;
Краснореченскаяя – 1 млн 990,7 тыс. грн;
Лозно-Александровская – 1 млн 835,3 тыс. грн;
Нижнедуванская – 1 млн 517,4 тыс. грн;
Новопсковская – 1 млн 817,2 тыс. грн;
Привольская – 1 млн 571,5 тыс. грн;
Троицкая – 6 млн 893,2 тыс. грн;
Чмыровская – 2 млн 745 тыс. грн.
Средства субвенции могут быть направлены на следующие цели:
на разработку проектной, градостроительной и планировочной документации;
на повышение качества предоставления административных услуг;
на создание современных систем организации управления обществом;
на реконструкцию, переоборудование, перепрофилирование зданий бюджетных учреждений ОТГ;
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог, мостов, переходов коммунальной собственности;
на закупку транспортных средств для подвоза детей в учебные заведения, транспортных средств специального назначения;
на осуществление других мероприятий по объектам коммунальной формы собственности, которые являются важными для усиления способности ОТГ, обеспечения надлежащего уровня безопасности и защиты и т. п.