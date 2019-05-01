В Лисичанске техногенная катастрофа. Жители города перекрывают дороги из-за отсутствия водоснабжения

В Лисичанске техногенная катастрофа. Жители города перекрывают дороги из-за отсутствия водоснабженияСегодня, 12:40
Сегодня в Лисичанске местные жители решили перекрыть центральные дороги города из-за отсутствия водоснабжения.
Об этом сообщает корреспондент «Сitynews».
Напомним, воду лисичанам отключили в ночь на 1 мая.
На третий день люди не выдержали и решили заставить власть обратить внимание на проблему. В частности, сегодня в 11.00 пенсионеры и женщины с детьми перекрыли главный проспект города – проспект Победы.
Жители города жалуются, за воду платят исправно, однако услугу получают с перебоями из-за долгов Лисичанского водоканала перед энергетиками.
По словам депутатов местного горсовета, ситуация с Лисичанскводоканлом была прогнозируемой, так как действующий тариф 28 гривен не покрывает расходов, а значит предприятие терпит убытки и не может платить за поставленную им электроэнергию.
Сегодня в Луганской облгосадминистрации проходит заседание спецкомиссии с участием замгубернатор Юрия Клименко. Как отметил, мэр Лисичанска Сергей Шилин, если вопрос сегодня не решится, то намерен инициировать чрезвычайную ситуацию в городе.