В прифронтовой Марьинке из-за обстрела повреждены жилые дома

Полиция открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками жилых кварталов прифронтовой Марьинки.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Минометный обстрел начался сегодня, 3 мая, в 05.30. На данный момент задокументировано повреждение 6 домов и 2 автомобилей. Пострадавших среди населения нет.

Первое сообщение от граждан поступило 3 мая около 06.00. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции для документирования последствий обстрела.

Известно о 6 поврежденных домах по улице Октябрьской, Героев Чернобыля и Шевченко. Осколки посекли окна, фасады домов, заборы, сельскохозяйственные помещения и транспортные средства. Полицейские изъяли остатки мин, которые упали во двор.

Силы местной полиции патрулируют обстрелянный населенный пункт для своевременного оказания необходимой помощи жителям. Периодически обстрелы восстанавливаются.

Факт квалифицирован по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.