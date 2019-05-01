Предприятия Луганской области за один месяц увеличили долг перед работниками на 23%

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы на 1 апреля составила 457,5 миллионов гривен, из нее 111,9 миллионов приходилось на экономически активные предприятия.

Об этом свидетельствуют данные Управления Госстатистики в Луганской области.

Задолженность работникам экономически активных предприятий в марте 2019 года увеличилась на 23,1%.

На начало апреля основная доля суммы задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность (73,7%) и строительство (19,9%). При этом более половины долга образовано в Попаснянском районе (40,0%), Лисичанске (22,3%) и Северодонецке (17,8%).