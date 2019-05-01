В батальоне «Донбасс-Украина» рассказали о продвижении на 1 километр в Луганской области

Командир батальона Вооруженных сил Украины «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко, позывной Филин, заявил, что украинские военные продвинулись на 1 километр вперед в районе Новозвановки Луганской области.

«2 мая 2019 года подразделения 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" в результате успешно проведенной операции в районе населенного пункта Новозвановка продвинулись вперед на 1 км и заняли выгодные рубежи, получив преимущество над противником», — написал Власенко в Facebook.

По его словам, в результате боестолкновения трое военнослужащих батальона получили ранения. Их эвакуировали в военный госпиталь.

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил «Новостям Донбасса» сообщили, что на данный момент такой информацией не располагают.