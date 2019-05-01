Россия объяснила ОБСЕ, зачем раздает паспорта жителям Донбасса

Москва решила упростить получение жителями оккупированного Донбасса российского гражданства, потому что власти Украины лишили их законных прав. Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин, сообщает ТАСС.

«Российская Федерация, руководствуясь исключительно гуманитарными соображениями, приняла решение предоставить возможность приобретения жителями отдельных районов Донбасса российского гражданства в упрощенном порядке - на территории Российской Федерации и без отказа от имеющегося гражданства. Ни о какой принудительной всеобщей паспортизации, как об этом, не разобравшись в сути вопроса, заявляли отдельные представители, речи не идет», - сообщил Балакин на заседании постоянного совета ОБСЕ