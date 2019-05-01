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За сутки на Донбассе ранены трое украинских военных

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

В районе проведения операции Объединенных сил 2 мая вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, ранены трое украинских военных. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Враг обстреливал украинские позиции из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вновь возвращаются к тактике применения кочующих батарей. Проводя вчера тренировки дежурных минометных расчетов, враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Новолуганскjе из 82 мм минометов и вблизи города Авдеевка из 120 мм минометов, прикрываясь мирными жителями населенных пунктов Доломитное, Яковлевка и Минеральное", - рассказали в штабе.

В целом 2 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 12 раз обстреляли позиции Объединенных сил: вблизи города Авдеевка, возле Новотроицкого, вблизи Гнутового, у Марьинки и села Лебединское и населенных пунктов Широкино, Пищевик и Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинцев обстреливали трижды: возле Новолуганского, Новозвановки и Луганского.


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