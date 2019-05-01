Филь объяснил, почему счастлив, что живет «не в сталинские времена» и почему родственник участника НВФ возглавил Луганское областное бюро судмедэкспертизы

В Луганской области назначили и.о. начальника Луганского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Им стал сотрудник бюро – Игорь Устинченко. Однако вскоре в СМИ появилась информация о том, что один из его близких родственников причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований «ЛНР». И как выяснилось, информация подтвердилась. В связи с этим назначение чиновника проккоментировал и.о. главы Луганской области Сергей Филь на своей странице в Фейсбук.

В частности, он написал: «Во-первых, информация о причастности близкого родственника нового и.о. руководителя к участию в незаконных вооруженных формированиях т.н. «ЛНР», к сожалению, подтверждается. Вместе с тем его кандидатура прошла все необходимые проверки Службой безопасности Украины и фактов, которые могли бы свидетельствовать против него лично, насколько мне известно, не обнаружено. Оснований не доверять в этом вопросе Службе безопасности Украины у меня нет.

Во-вторых, я счастлив, что живу не в сталинские времена. И слава Богу, в независимом украинском государстве нет понятия «семья врага народа». Поэтому каждый пусть отвечает за свои собственные поступки. Напоминаю, что человек, о котором мы говорим, сознательно выбрал Украину, связывает свою судьбу именно с ней и достаточно профессионально выполняет свои обязанности! К сожалению, навязанная нам война разрезает не только территории, но и семьи.

В-третьих, обращаю внимание, что Игорь Устинченко выполняет обязанности временно. Вскоре на должность начальник Луганского областного бюро судебно-медицинской экспертизы будет объявлен новый конкурс. Ситуация находится под моим личным контролем. Уверен, что коллектив возглавит наиболее компетентный кандидат»