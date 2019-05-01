Водоснабжение в Лисичанске не возобновили, но обнародовали график подвоза воды

В Лисичанске по-прежнему нет централизованного водоснабжения.

Как уже писал «Сitynews», в Лисичанский городском совете сегодня, 1 мая, состоялось экстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Заседание было связано с прекращением поставок электроэнергии на объекты ЛКСП "Лисичанскводоканал". По его итогам члены комиссии решили направить письма с информацией об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации председателю Верховной Рады, премьер-министру Украины, народным депутатам Дунаеву и Бойко, председателю ЛОГА, в прокуратуру, СБУ, ГУ Нацолиции в Луганской области.

Как выяснилось, сегодня ситуация остается нерешенной. По информации депутата Лисичанского городского совета Виталия Шведова, сегодня в городе воды не будет.

«По ситуации: у водоканала была переплата Энере порядка 350 тыс. плюс 25 апреля водоканал оплатил ещё 1млн 250 тыс, итого 1млн 600 тыс оплачено. Но Энера отказалась поставлять электроэнергию.

Сегодняшние переговоры не дали пока результата, Энера, у которой 1млн 600тыс, которые получила от водоканала, а поставлять электроэнергию отказалась, под предлогом, что не вся сумма предоплаты, а поставщик последней надежды Госпредприятие Укринтерэнерго тоже не может начать поставку так как у водоканала долга за прошлый период-месяц перед поставщиком нет, а есть даже предоплата. А поставщик ПОНа якобы принимает на обслуживание в связи с возникшими долгами, но скорее это то что Укринтерэнерго просто тоже не горит желанием принимать водоканал, та как с прошлого периода ещё остался долг.

Потому сегодня принято решение для урегулирования всех этих вопросов провести завтра в 11:00 комиссию ТБЧС области по этому вопросу. Надеюсь на позитивный результат», - написал Шведов в соцсети.

Между тем, ЛКСП «Лисичанскводоканал», уже обнародовал графики подвозов воды, которую будут привозить сотрудники ГСЧС.