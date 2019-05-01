» » Боевики обстреляли жилые районы Авдеевки

Боевики обстреляли жилые районы Авдеевки

Сегодня, 17:33 citynews.net.ua | Напечатать

В Авдеевке Донецкой области от обстрела российских оккупантов 2 мая были повреждены жилые дома.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Боевики обстреляли жилые районы Авдеевки

Сообщается, что полицейские Авдеевки задокументировали последствия обстрела. Известно о повреждении двух частных домов. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Боевики обстреляли жилые районы Авдеевки

Сообщение об обстреле поступило в Авдеевский отделения полиции сегодня около 13:30 от местного жителя, дом которого попал под огонь.

Боевики обстреляли жилые районы Авдеевки

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 19:40

Филь объяснил, почему счастлив, что живет «не в сталинские времена» и почему родственник участника НВФ возглавил Луганское областное бюро судмедэкспертизы

Сегодня, 19:28

Водоснабжение в Лисичанске не возобновили, но обнародовали график подвоза воды

Сегодня, 18:27

В Украину прибыли элитные десантники США

Сегодня, 17:33

Боевики обстреляли жилые районы Авдеевки

Сегодня, 16:39

Начальник управления областной Укртрансбезопасности, которого лишили прав за пьяное вождение, продолжает следить за порядком на дорогах Луганщины

Сегодня, 15:49

За месяц сотрудники Гоструда в Луганской области выявили 85 человек, которые работали без надлежащего оформления трудовых отношений

Сегодня, 15:14

Тука: Жителям ОРДЛО паспорта РФ дадут не скоро

Сегодня, 14:09

Филь подарил Наеву на день рождения совместное фото

Сегодня, 13:52

В оккупированном Луганске активно готовятся к 9 мая. «Установили» Рейхстаг

Сегодня, 13:45

В ЛОГА заверяют, что украинское радио теперь услышит больше жителей области

Сегодня, 13:25

Синоптики предупредили о непогоде в Луганской области

Сегодня, 13:02

За год на блокпостах задержали 1358 человек

Новости Украины:

Сегодня, 18:04

Средняя зарплата в Украине превысила 10 тыс. грн

Сегодня, 17:45

В Николаеве отстранили чиновника из-за гибели ребенка на свалке

Сегодня, 16:59

Гослекслужба будет фиксировать проверки на видеокамеру

Сегодня, 15:45

Одному из участников событий 2 мая в Одессе вынесли приговор

Сегодня, 15:16

Зеленский – России: Общее у нас только одно – госграница

Сегодня, 13:57

Украинцев в Индии предупредили о приближении мощного шторма

Сегодня, 13:22

В Киеве внедорожник врезался в авто полиции (видео)

Сегодня, 12:53

Обнародованы условия для автоматического переназначения субсидий

Сегодня, 11:54

В польском Вроцлаве установили рекорд по совместной игре на гитаре (видео)

Сегодня, 11:50

Сегодня последний день подачи налоговых деклараций

Сегодня, 11:12

В годовщину трагических событий в Одессе задействовано 2,5тыс. полицейских на 200 участников акций

Сегодня, 09:51

В Николаевской области на свалке погиб ребёнок

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 