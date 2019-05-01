Боевики обстреляли жилые районы Авдеевки

В Авдеевке Донецкой области от обстрела российских оккупантов 2 мая были повреждены жилые дома.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что полицейские Авдеевки задокументировали последствия обстрела. Известно о повреждении двух частных домов. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Сообщение об обстреле поступило в Авдеевский отделения полиции сегодня около 13:30 от местного жителя, дом которого попал под огонь.

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.