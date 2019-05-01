Начальник управления областной Укртрансбезопасности, которого лишили прав за пьяное вождение, продолжает следить за порядком на дорогах Луганщины

Начальник управления Укртрансбезопасности Олег Олейник продолжает блюсти порядок на дорогах Луганской области. В частности, в конце апреля областная полиция сообщила, что группы реагирования патрульной полиции ГУНП и сотрудники Управления Укртрансбезопасности проводят совместные мероприятия по усиленному контролю за безопасностью дорожного движения в период Пасхальных праздников и обнародовала фото рейдов.

На фотографиях присутствует и Олег Олейник во время исполнения служебных обязанностей

Напомним, как уже писал Сitynews, 12 сентября 2018 года патрульные полицейские в Северодонецке задержали автомобиль Ауди под управлением начальника управления Укртрансбезопасности Олега Олейника. Мужчина оказался пьяным и решил перелезть на пассажирское кресло. Чиновник пытался внушить копам, что он пассажир, а водитель вышел.

В начале февраля 2019 года апелляционный суд рассматривал жалобу Олейника относительно решения Северодонецкого горсуда (от 22 ноября 2018 года о привлечении Олейника к административной ответственности по ч1 ст130) относительно лишения прав на управление автомобилем.

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Апелляционный суд жалобу защиты Олейника не удовлетворил.

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В прочем, статья за вождение в нетрезвом виде не отобразилось на служебной деятельности Олейника, и он продолжает контролировать безопасность дорожного движения в Луганской области.

Кстати факт пьяной езды в истории Олейника не первый. В двух предыдущих случаях суд признавал чиновника – невиноватым.