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Начальник управления областной Укртрансбезопасности, которого лишили прав за пьяное вождение, продолжает следить за порядком на дорогах Луганщины

Сегодня, 16:39 citynews.net.ua | Напечатать

Начальник управления Укртрансбезопасности Олег Олейник продолжает блюсти порядок на дорогах Луганской области. В частности, в конце апреля областная полиция сообщила, что группы реагирования патрульной полиции ГУНП и сотрудники Управления Укртрансбезопасности проводят совместные мероприятия по усиленному контролю за безопасностью дорожного движения в период Пасхальных праздников и обнародовала фото рейдов.

На фотографиях присутствует и Олег Олейник во время исполнения служебных обязанностей

Начальник управления областной Укртрансбезопасности, которого лишили прав за пьяное вождение, продолжает следить за порядком на дорогах Луганщины

Начальник управления областной Укртрансбезопасности, которого лишили прав за пьяное вождение, продолжает следить за порядком на дорогах Луганщины

Напомним, как уже писал Сitynews, 12 сентября 2018 года патрульные полицейские в Северодонецке задержали автомобиль Ауди под управлением начальника управления Укртрансбезопасности Олега Олейника. Мужчина оказался пьяным и решил перелезть на пассажирское кресло. Чиновник пытался внушить копам, что он пассажир, а водитель вышел.

Начальник управления областной Укртрансбезопасности, которого лишили прав за пьяное вождение, продолжает следить за порядком на дорогах Луганщины

В начале февраля 2019 года апелляционный суд рассматривал жалобу Олейника относительно решения Северодонецкого горсуда (от 22 ноября 2018 года о привлечении Олейника к административной ответственности по ч1 ст130) относительно лишения прав на управление автомобилем.

Начальник управления областной Укртрансбезопасности, которого лишили прав за пьяное вождение, продолжает следить за порядком на дорогах Луганщины

 стоп-кадр

Апелляционный суд жалобу защиты Олейника не удовлетворил.

Начальник управления областной Укртрансбезопасности, которого лишили прав за пьяное вождение, продолжает следить за порядком на дорогах Луганщины

стоп-кадр

В прочем, статья за вождение в нетрезвом виде не отобразилось на служебной деятельности Олейника, и он продолжает контролировать безопасность дорожного движения в Луганской области.

Кстати факт пьяной езды в истории Олейника не первый. В двух предыдущих случаях суд признавал чиновника – невиноватым.


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