За месяц сотрудники Гоструда в Луганской области выявили 85 человек, которые работали без надлежащего оформления трудовых отношений

По результатам инспекционных посещений в апреле текущего года сотрудниками Главного управления Гоструда в Луганской области выявлено 85 человек, которые работали без надлежащего оформления трудовых отношений.

Обнаруженные работники выполняли работы по договорам подряда/гражданско-правовым договорам, но без определения конечного результата работы, с подчинением внутреннему трудовому распорядку и с другими признаками трудовых договоров.

В соответствии с абзацем вторым части второй статьи 265 Кодекса законов о труде Украины за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта) субъекты хозяйствования несут ответственность в виде штрафа в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

За нарушение трудового законодательства уполномоченным лицом Главного управления Гоструда в Луганской области на соответствующих субъектов хозяйствования наложено штрафов в размере 10,6 млн гривен.