Тука: Жителям ОРДЛО паспорта РФ дадут не скоро

Российские паспорта на оккупированном Донбассе, если и получат, то, в первую очередь, боевики и представители оккупационных администраций, а мирным жителям ОРДЛО в ближайшее время российское гражданство давать не собираются.

Об этом рассказал в интервью сайту «Сегодня» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он поддерживает мнение, что оккупанты своей паспортизацией жителей ОРДЛО хотят разделить на «сорта»: «граждане первого сорта» – местные т.н. «чиновники и элиты», они будут иметь российский паспорт, «граждане второго сорта» – обычные местные жители, которым российское гражданство в ближайшей перспективе «не светит».

«Соглашаюсь с такой точкой зрения. Действительно, по имеющимся у меня данным, паспорта будут предоставляться так называемым военнослужащим 1-2-го армейских корпусов, в дальнейшем планируется подключить местных чиновников, а гражданское население по остаточному принципу и в далекой перспективе», – сказал Тука.