Филь подарил Наеву на день рождения совместное фото

И.о. главы Луганской области Сергей Филь поздравил командующего операцией объединенных сил Сергея Наева с днем рождения и подарил совместное фото.

«Прошел год, как АТО переформатирована в Операцию объединенных сил. Это позволило более эффективно сотрудничать с военными. О совместной работе и говорили на сегодняшнем брифинге. Каждый день - это кропотливая работа для стабилизации ситуации в прифронтовой зоне. Мы оптимизировали работу блокпостов, капитально отремонтировали КПВВ «Станица Луганская». Силы ООС освободили населенные пункты Золотое-4 и Екатериновка. Безопасность и спокойствие гражданского населения - наши приоритеты. Так будет и дальше. Кроме того, пользуясь случаем, поздравил командующего объединенных сил Сергея Наев с днем ​​рождения», - написал Филь на своей странице в соцсети.