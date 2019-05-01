В ЛОГА заверяют, что украинское радио теперь услышит больше жителей области

В Луганской области продолжается развитие украинского информационного пространства. С телебашни, расположенной в поселке Бахмутовка Новоайдарского района, начали вещание еще четыре украинские радиостанции. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предоставил им разрешения на временное вещание по упрощенной процедуре.

Слушатели могут принимать уверенный сигнал «UA Радио Луч» на частоте 95.8 МГц, «UA Радио Культура» - 91.6 МГц, «Радио НВ» - 103.6 МГц и «Общественное радио» - 98.1 МГц. Следовательно, с этой башни ведется трансляция 11 радиостанций.

Как отметил директор Департамента массовых коммуникаций Александр Костенко, увеличение количества вещателей является результатом работы межведомственной комиссии при Министерстве информационной политики Украины, в составе которой находится Луганская облгосадминистрация.

«Усилилась присутствие украинского радиовещания на территории Луганской области, а, следовательно, жители районов с обеих сторон линии разграничения смогут получать больше качественного украиноязычного контента. Радиостанции призваны не только развлекать аудиторию, но и доносить полезную информацию, комментировать события и факты, помогать людям разобраться в том, что происходит», - отметил директор Департамента.

Обслуживает телебашню Коммунальное предприятие «Инновационно-информационный центр», финансируемой за счет областного бюджета.