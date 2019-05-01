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Обнародованы условия для автоматического переназначения субсидий

Сегодня, 12:53 citynews.net.ua | Напечатать

Всем, кто не имеет задолженности за жилищно-коммунальные услуги, в мае автоматически переназначат субсидию на новый период.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как отмечается в публикации, повторно с заявлением и декларацией о доходах нужно обратиться тем, чьи дела рассматривала комиссия, арендаторам жилья и внутренне перемещенным лицам, тем домохозяйствам, в которых с октября 2018 года произошли изменения в составе семьи.

Также с документами необходимо будет обратиться семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц, и семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых или отсутствуют доходы, или они меньше минимальной заработной платы.

Как отметили в правительстве, тем, у кого будут долги, будет предложено перейти на безналичные субсидии.

Важно, чтобы по состоянию на май не было просроченной больше месяца задолженности по оплате коммунальных услуг, то есть услуг, потребленных в марте. Долги за апрельскую коммуналку не будут приниматься во внимание при переназначении субсидии в мае.

Также не будут приниматься во внимание незаконные доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к так называемым стандартным условиям.

Если в мае субсидия будет переназначена на новый период - 2019-2020 гг. - в октябре ее размер на отопительный сезон автоматически рассчитают. В расчет будут браться доходы 1-2 кварталов 2019 года. Летнюю субсидию будут рассчитывать на основе доходов граждан, полученных в 3-4 кварталах 2018 года.

Безработные, которые не стояли в это время на учете в Центре занятости, будут иметь право на зимнюю субсидию на условиях уплаты ЕСВ (22% от минималки - 918,06 грн.) за три месяца этого периода. Безработные в селе имеют право на помощь без уплаты ЕСВ по решению комиссии.


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