В Краматорске авто с военными протаранило маршрутку, есть погибший

В Краматорске Донецкой области автомобиль с военными протаранил маршрутку, в результате инцидента погиб один из военнослужащих. Об этом сообщает местное издание obs.in.ua.

Сообщается, что инцидент произошел на пересечении улиц Гампера и Тихого. Автомобиль ВАЗ 2115 с военнослужащими врезался в заднюю часть маршрутки. В результате один из военных, который был на переднем пассажирском сидении, погиб, водитель и второй пассажир получили тяжелые травмы.

Также сообщается, что пассажиры маршрутки не пострадали.