Путин разрешил переселенцам получать гражданство РФ в упрощенном порядке

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства и паспортов для переселенцев с Крыма и Донбасса.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно новому документу, упрощенный порядок будет распространяться на граждан Украины (и лиц без гражданства), которые родились и постоянно проживали в Крыму и Севастополе, но выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их детям, супругам и родителям.

Также гражданство России по упрощенному порядку смогут получить те граждане Украины, у которых есть временное разрешение на проживание в РФ, вид на жительство, удостоверение беженца или свидетельство участника программы по переселению в Россию, которые проживали на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года соответственно.