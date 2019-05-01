«Нафтогаз» с 1 мая снижает цену на газ для населения

НАК «Нафтогаз» Украины с 1 мая 2019 года снизил тариф на газ для населения, сообщает пресс-служба компании.

«По поручению Кабинета Министров НАК «Нафтогаз Украины» совместно с представителями правительства разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 грн за тыс. куб. м (конечная розничная цена)», - говорится в сообщении.

Этот механизм предусматривает следующий подход к формированию цены, если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ от 19.10.18 №867, цена для населения соответственно снизится. Если же рыночная цена газа для промышленности возрастет более определенного правительством уровня, то цена для населения останется на этом уровне.