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Украина выражает решительный протест России из-за паспортов для жителей ОРДЛО

Сегодня, 16:28 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области центров выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МИД Украины заявляют, что такие действия РФ грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Своими действиями Россия наглядно демонстрирует свое абсолютное пренебрежение к нормам и принципам международного права. Сознательно избрав курс на эскалацию, Российская Федерация также фундаментально подрывает Минские договоренности, стороной которых она является", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отмечают, что выдача российских паспортов жителям ОРДЛО не признается Украиной.

"Они никоим образом не влияют на принадлежность жителей временно оккупированных Россией территорий в Донецкой и Луганской областях к гражданству Украины, определенного Конституцией и законодательством Украины. Категорически требуем от Российской Федерации безотлагательно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, отменить изменения в федеральных законов РФ по вопросам гражданства в части облегчения процедуры его приобретения для граждан Украины, а также указы президента России от 24 апреля 2019 года № 183 и от 18 февраля 2017 года №74 и все решения, принятые на их выполнение", - говорится в заявлении

В частности, Украина обращается к международным партнерам не признавать и не принимать документы, выданные Российской Федерацией гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины.


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